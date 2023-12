Distribuição de camisa UV, protetor solar e água para os trabalhadores

Praias da cidade têm ficado lotadas por conta do calor. Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

O plano de contingência com protocolos e políticas públicas para enfrentar o calor em Salvador foi concluído e a primeira versão ainda será apresentada ao prefeito Bruno Reis (União Brasil), mas o gestor contou que algumas medidas já estão no radar da Prefeitura, como a compra e distribuição de camisa UV, que protege contra os raios ultravioletas, e a entrega de água e de protetor solar aos trabalhadores que atuam diretamente sob o sol.

Bruno Reis contou que a equipe está pesquisando políticas públicas e protocolos eficientes adotados em cidades do Brasil e do mundo no enfretamento ao calor. O plano de contingência está sendo elaborado com conjunto pelas Secretarias da Saúde (SMS), de Cultura e Turismo (Secult) e pela Defesa Civil (Codesal).

“Além disso, estamos preparando os processos licitatórios para já ter a disposição um conjunto de contratos que permitam a gente oferecer serviços para amenizar as consequências do calor, que vai desde a distribuição de água, camisas UV e protetor solar. Estamos buscando parcerias, em especial com os trabalhadores que têm exposição maior ao sol, como os barraqueiros de praia da nossa cidade”, afirmou.

O Município também está fazendo uma mobilização para evitar os transtornos com as chuvas no próximo ano. Nos meses de dezembro e janeiro será intensificado o serviço de poda de árvores, e terá início a um novo pacote de proteção de encostas. A vice-prefeita e secretária municipal de Saúde, Ana Paula Matos, contou que teve uma reunião com a equipe nesta segunda-feira.

“Fechamos uma versão preliminar do plano de contingência. Pedimos algumas alterações, mas já fechamos o plano e estabelecemos algumas ações das Secretarias. Estamos apenas finalizando alguns pontos, como por exemplo, se é possível comprar dispenser para protetor solar e fazer ações específicas para a população de rua. Então, estamos integrando as ações”, explicou.