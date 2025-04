RECÔNCAVO

Distritos de cidade baiana ficam sem água após tentativa de furto

Embasa precisou realizar um reparo na tubulação em um trecho de adutora

Dois distritos do município de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, tiveram o abastecimento de água suspenso nesta quinta-feira (3). A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) afirmou que uma tentativa de furto ocasionou a falta d'água. >

A empresa precisou realizar um reparo na tubulação em um trecho da adutora que abastece os distritos de Coqueiros e Nagé após ter sido manipulado indevidamente por suspeitos, em uma tentativa de furto de água, em um ponto abaixo da ponte que liga os municípios de Maragogipe e São Félix, na localidade do Sinunga.>

A previsão é que o abastecimento seja reestabelecido ainda na noite desta quinta-feira. “A retomada do abastecimento é feita de forma gradativa, pois é preciso encher e pressurizar as tubulações novamente. A estimativa de normalização completa nas áreas afetadas é até a tarde de sábado”, informa Júlio César Brito, gerente da Embasa na região. “Até a normalização completa, a recomendação aos moradores é que continuem usando com economia a água armazenada nos reservatórios domiciliares”, indica.>