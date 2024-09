VIOLÊNCIA

Dois corpos são encontrados em Pero Vaz em menos de 24h

Dois corpos foram encontrados no bairro de Pero Vaz, em Salvador, em menos de 24h. Nos dois casos, as vítimas são homens ainda sem identificação formal. Uma ocorrência foi registrada na noite de sábado (31) e a segunda, na manhã deste domingo (1º).

A Polícia Civil informou que o homem foi encontrado em via pública, com perfurações provocadas por arma de fogo. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia. Oitivas e diligências serão realizadas para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime.