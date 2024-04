VIOLÊNCIA

Dois homicídios são registrados em Feira de Santana

As duas vítimas foram mortas a tiros na sexta-feira (5) e no domingo (7)

Na sexta-feira, a Delegacia de Homicídios (DH) do município registrou a morte de Adriana dos Reis Santos, de 18 anos, vítima de disparos de arma de fogo durante a madrugada, no bairro da Conceição. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, Adriana estava em um bar com um homem e a irmã dela, quando o acusado se aproximou da mesa e disparou contra as vítimas. Os atingidos foram encaminhados para uma unidade hospitalar.

Já no domingo, Caio Henrique Cruz Suzart, de 33 anos, teve o corpo foi encontrado em via pública no bairro Asa Branca, na manhã de domingo (7), com perfurações provocadas por arma de fogo. Testemunhas informaram para a polícia que os autores dos disparos estavam em um carro, cujos dados não foram anotados. Eles teriam abordado Caio e dispararam contra ele, que morreu no local.