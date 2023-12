Doméstica que morreu após cair em poço de elevador estava no 1° dia de trabalho

A doméstica Juliane Lima Gonçalves, 29 anos, que morreu após cair no poço de um elevador no bairro da Pituba estava em seu primeiro dia de trabalho no Edifício Paraguassu. Ela não teria percebido que o elevador não estava no andar quando a porta se abriu, e entrou, caindo em seguida.



Segundo informações do Ministério Público do Trabalho (MPT), doméstica morreu após ser resgatada, quando estava a caminho de uma unidade de saúde. No local, ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e atendida por uma equipe do Samu.