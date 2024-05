EDUCAÇÃO

Doze municípios aderem ao projeto Educação Continuada na Bahia

12 municípios dos territórios Litoral Norte e Agreste Baiano e Recôncavo assinam carta de adesão ao Projeto Educação Continuada, entre os dias 6 e 10 de maio. Participam da assinatura do documento os prefeitos e os secretários de Educação de Acajutiba, Alagoinhas, Araçás, Aramari, Cachoeira, Cardeal da Silva, Entre Rios, Inhambupe, Itanagra, Jandaíra, Ouriçangas e Santo Amaro. A iniciativa é desenvolvida pela Bracell e conta com a parceria técnica do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep).

O projeto também promove a produção de conteúdo e mobilização social dos diversos integrantes das redes de ensino, além de colaborar para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas ligadas principalmente à leitura e escrita. Desta maneira, contribui para a ampliação dos índices de alfabetização dos estudantes na idade certa e para a melhoria do desempenho dos municípios com relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“A Bracell tem um compromisso com a educação, principalmente com o fortalecimento do ensino base, expresso nas metas de sua Agenda 2030 e nos investimentos realizados em Educação ao longo desses 10 anos de projeto. A parceria com esses 12 municípios, situados na área de influência da empresa, é muito estratégica para seguirmos contribuindo com a qualidade da Educação nesses territórios para termos um sistema educacional de qualidade para essa nova geração de estudantes e para toda a comunidade escolar”, afirma Milena Oliveira, especialista em Responsabilidade Social da Bracell.