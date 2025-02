CRIME

Duas adolescentes são executadas a tiros em Feira de Santana em menos de um dia

Vítimas foram mortas nos bairros Campo Limpo e Gabriela

Wendel de Novais

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 11:19

Duas adolescentes foram mortas em menos de 24h em Feira de Santana Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Em menos de 24 horas, Feira de Santana registrou duas execuções brutais de adolescentes. A mais recente delas ocorreu na Rua Antônio Carvalho, no bairro de Campo Limpo, na noite de segunda-feira (24). No local, homens armados se aproximaram e dispararam contra um grupo de pessoas que estava na via. Entre os alvos estava Thifany dos Santos Cirqueira, de 13 anos, que foi atingida pelos tiros e acabou morrendo no local. >

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) informou que a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana está investigando a morte de Thifany. Após acionamento, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) expediu as guias para remoção e perícia, além de realizar oitivas e diligências para esclarecer as circunstâncias, autoria e motivação do crime. >

Ainda de acordo com a PC, agentes estão em campo buscando informações que possam auxiliar na elucidação do caso. No início da segunda-feira, ainda na madrugada, outra adolescente tinha sido morta a tiros na cidade. De acordo com informações da PC, quatro homens armados invadiram a residência e atiraram contra um casal que estava deitado no local. >

A ação causou a morte de Ana Vitória Silva, de 12 anos, que também faleceu antes que o socorro chegasse. Ana estava deitada com um adolescente de 16 anos que não foi identificado. Ele ficou ferido durante a ação e foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade. No caso, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que agentes da 66ª Companhia Independente (CIPM/SIM) foram acionados para ocorrência. >