Duas cidades baianas estão entre as 10 brasileiras onde mais choveu nas últimas 24h

Duas cidades da Bahia estão no ranking das 10 do Brasil onde mais choveu nas últimas 24h. Belmonte (23.8 mm) aparece em quinto lugar e Porto Seguro (20.0), em décimo. Ambas são do sul do estado. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).