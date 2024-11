CENSO

Duas das 15 maiores favelas do Brasil estão em Salvador; saiba quais são

Termo é definido pelo IBGE, que divulgou dados nesta sexta-feira (8)

Das 15 favelas mais populosas do Brasil, duas estão em Salvador. É o que revelam dados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira (8). São elas Beiru/Trancredo Neves, com 38.871 moradores, e Pernambués, que tem 35.110 habitantes. Além da capital baiana, as cidades com mais favelas no estado são Feira de Santana, Camaçari e Lauro de Freitas.