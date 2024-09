TRAGÉDIA

Duas das três mulheres mortas em acidente na BR-324 eram irmãs

Colisão entre van e caminhão aconteceu às 4h30 na altura de Simões Filho

Wendel de Novais

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 09:48

Van colidiu com veículo grande na BR-324 Crédito: Ana Albuquerque / CORREIO

Identificadas como Marinalva dos Santos Bastos, 67, e Maria dos Santos Bastos, 57, mulheres que morreram em uma colisão entre uma van e um caminhão na BR-324 na madrugada desta quarta-feira (11), eram irmãs. Fontes ligadas ao dono da van envolvida na tragédia confirmaram o parentesco. As duas, inclusive, estavam no banco ao lado do motorista e sofreram o maior impacto da batida. A terceira vítima fatal, identificada como Ildenice de Melo Santos, foi arremessada para fora do carro na batida e morreu na hora.

Marinalva e Maria até foram atendidas no local, mas pela gravidade da colisão e por terem ficado presas nas ferragens, acabaram não resistindo aos ferimentos. Não se sabe, no entanto, que tipo de atendimento médico as duas, que vinham do município de Mutuípe, a 246km de Salvador, iam receber na capital. Ouvido pelo motorista do caminhão em que bateu e pela imprensa, o condutor da van afirmou que o acidente, registrado às 4h30, aconteceu no momento em que tentou desviar de um carro que tentava ultrapassá-lo.

No local, entretanto, uma fonte policial, que terá nome e cargos, indicou que não havia sinais de ultrapassagem no local. "A princípio, pelo que a gente vê, não há sinais evidentes dessa ultrapassagem. O que a gente pode confirmar de cara é que o caminhão estava a 60km por hora no momento da batida, o que é uma velocidade normal. Pelo impacto e o resultado da van, é nítido que ela estava em uma velocidade superior, mas o cálculo ainda precisa ser feito para confirmar em que velocidade estava", explica

Dilson Costa Santos, 56, dono do caminhão atingido afirmou que ouviu do condutor da van a informação de que um terceiro veículo estava passando na hora, mas conta que não chegou a vé-lo. "Esse carro menor que ele falou eu não vi, só senti o impacto no fundo do caminhão. Na verdade, eu não vi nem mesmo a van. Depois que bateu com força, parei o carro e entendi que tinham pegado no fundo da carreta. Foi tudo muito rapido", contou Dilson, ainda abalado.

A colisão se deu por volta das 4h30, mas provocou um longo engarrafamento impactou a BR-324 no sentido Salvador até às 8h30. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlaramm o movimento na pista enquanto agentes da Polícia Civil da Bahia (PC) realizam perícia no local e a remoção dos corpos das vítimas.

Prefeitura decreta luto

A prefeitura de Mutuípe, no sul da Bahia, decretou luto oficial no município depois do acidente. A gestão municipal lamentou o acidente e não informou a duração do luto. "Nossos pensamentos estão com as famílias e amigos das vítimas neste momento de extrema dor e luto. Prestamos nossa solidariedade às famílias enlutadas e oferecemos nosso apoio neste momento difícil", diz a nota da prefeitura.