IBOTIRAMA

Duas idosas e homem morrem em acidente de carro na BR-242

Um motorista e duas passageiras morreram em um acidente envolvendo três veículos no Km 579 da BR-242, em Ibotirama, na tarde de quinta-feira (28). Na ocorrência, morreram duas idosas, uma com 70 e outra com 73 anos, e um homem de 50 anos. Todos estavam no mesmo carro, um Chevrolet S10.