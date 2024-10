OPERAÇÃO FORÇA TOTAL

Dupla suspeita de tráfico é presa com quase 10 kg de drogas no sul da Bahia

Durante operação Força Total, nesta sexta-feira (18), policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam duas armas de fogo e tabletes de crack e cocaína no bairro Santo Antônio, em Itabuna, no sul do estado. Dois homens foram presos na ação.

Durante policiamento na região da BR-101, os militares avistaram um veículo, de cor branca, sendo conduzido de "forma perigosa", segundo informações da corporação. Após interceptar o carro, que estava com dois homens, foram encontradas duas pistolas com carregadores, 8 kg de crack e 1 kg de cocaína.

Operação Força Total

Ainda na manhã desta sexta, policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Nordeste, apreenderam uma arma de fogo com um indivíduo no bairro BTN III, no município de Paulo Afonso, na região do Vale do São Francisco.