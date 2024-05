Editais não devem ser a única opção para os trabalhadores da cultura, diz Pedro Tourinho

Afirmação foi feita durante o lançamento da Agência do Trabalhador da Cultura

O secretário de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), Pedro Tourinho, defendeu que os editais não devem ser a única fonte de oportunidades para os trabalhadores da cultura na Bahia. Segundo ele, apesar da importância para o fomento da arte, quem trabalha no setor deve prosperar além dessa modalidade. A afirmação foi feita na tarde desta quarta-feira (22), durante o lançamento da Agência do Trabalhador da Cultura .

“Os editais, de alguma forma, são segregadores, porque muita gente não consegue participar. Muitos não conseguem participar de editais porque não têm a documentação, não estão com a associação formada ou o MEI escrito ou não conseguiram prestar contas, eventualmente”, disse.

O secretário também enumerou a elaboração dos projetos como uma das possíveis dificuldades dos editais, que exigem uma formalidade que nem sempre é comum no setor cultural. “Tem que fazer uma conta, um design, que pode ser complexo de exigir para grupos culturais que estão na luta há 30, 40, 50 anos e têm outras prioridades, porque infelizmente não podem viver só de cultura”.

De acordo com Tourinho, a Agência vem como a ação mais pragmática no entendimento do setor cultural enquanto atividade econômica, sabendo que, muitas vezes, essa área não segue os mesmos padrões de outros campos de atuação.