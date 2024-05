ACIDENTE DE TRABALHO

Eletricista é internado após receber descarga elétrica em Salvador

Segundo o Sintracom-Ba, o trabalhador está internado no Hospital Hapvida, mas já foi medicado e está consciente

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia (Sintracom-Ba), o trabalhador está internado no Hospital Hapvida, mas já foi medicado e está consciente. A Tellus é prestadora de serviços de energia elétrica à Coelba.

Em nota, a Neoenergia Coelba informou que o acidente envolveu um funcionário de uma empresa terceirizada. O profissional foi atendido pelo SAMU e não sofreu nenhuma lesão grave. A distribuidora está em contato com a prestadora de serviços para que todo o suporte seja dado e investigará as causas do acidente.