TRÁFICO DE DROGAS

Em fuga, suspeitos abandonam sacola com maconha, cocaína, crack e skunk em Itabuna​

Equipes do 15º BPM e da CIPT Rondesp Sul apreenderam maconha, cocaína e skunk, no início da noite de quarta-feira (27), em Itabuna, na região sul do estado.

No interior do saco, foram encontrados 47 porções de maconha, 14 pinos de cocaína e uma pedra com cerca de 370g de pasta-base da droga, um pote com pedras de crack e 256 porções de skunk, além de uma balança de precisão, dinheiro em espécie e um máquina de cartão bancário.