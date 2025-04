POLÍTICA

Em Salvador, Moro fala em 'roubalheira descontrolada' no Brasil: 'Ninguém aguenta mais o governo Lula'

Senador criticou ainda a possível volta à vida política de José Dirceu

O senador Sergio Moro (União Brasil) criticou duramente o governo Lula e afirmou que "a roubalheira está totalmente descontrolada" no país. O político está em Salvador nesta sexta-feira (4) para o lançamento da pré-campanha à presidência do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). >

"A roubalheira está totalmente descontrolada. Acabou a prevenção à corrupção. A primeira coisa que esse governo Lula fez foi atacar a lei das estatais, que foi criada após a Lava Jato para evitar esse descalabro administrativo. Hoje todas estatais federais estão dando prejuízo, a gente está vendo rombos bilionários, por exemplo, na Previ, que é uma indicação do Lula, diz que é indicação do Vaccari Neto. Tudo isso voltou com força, a gente precisa ter um governo que tenha política de prevenção e combate a corrupção. A moral do pais foi destruída pelo governo Lula e aí não tem como o país dar certo", afirmou Moro, apontando que o tema do combate a corrupção deve ser forte no novo ciclo eleitoral. >