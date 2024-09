CHAMADA

Embasa convoca nova lista de aprovados em concurso público

A Embasa divulgou, no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (27), mais uma lista com a convocação de candidatos aprovados no último concurso público da empresa. O edital contempla o preenchimento de vagas dos cargos Agente Administrativo e Operador de Processos de Água e Esgoto para as localidades de Feira de Santana, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Santo Amaro, Senhor do Bonfim e Santo Antônio de Jesus. Na oportunidade, também foi publicado edital de desclassificação.