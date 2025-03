SALVADOR

Empresa de médico peruano suspeito de agressão tem contrato encerrado com prefeitura

Mulheres denunciaram que Luís Gonzalo teria as agredido

A prefeitura de Salvador anunciou a extinção do contrato com a empresa Med Internacional Serviços Médicos, após suspeitas de que o médico peruano Luís Gonzalo Velarde Acosta teria agredido ao menos seis ex-namoradas, segundo informações da TV Bahia. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), na última quarta-feira (26). No dia 5 de dezembro, o suspeito foi afastado por três meses por conta das acusações, segundo a pasta.>