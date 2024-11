SAÚDE

Empresa de planos de saúde denuncia golpe de clínica de fisioterapia de Salvador

SulAmérica abriu um processo no Ministério Público após perder cerca de R$ 24

A empresa de planos de saúde SulAmérica comunicou publicamente, nesta quarta-feira (06), a denúncia de fraudes envolvendo uma clínica de fisioterapia no bairro de Laje, em Salvador. A corporação teve um prejuízo de cerca de R$ 24 mil com o golpe.

De acordo com a companhia, eles apresentaram uma notícia-crime ao Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e duas ações judiciais após identificar que a clínica havia solicitado reembolso utilizando documentos fraudulentos.

"Após investigação interna, a operadora comprovou as irregularidades e constatou um prejuízo de R$ 24.287,20. No entanto, a empresa conseguiu evitar o pagamento de mais duas solicitações de reembolso instruídas com documentos falsificados, no valor de R$14 mil cada. Com isso, o valor indevido cobrado pela clínica, até o momento, chega a R$ 40 mil e ainda pode crescer", diz em nota.