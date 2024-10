EM SALVADOR

Empresa francesa que opera o CCS planeja disputar licitação da Arena Multiuso: ‘Vamos competir com SP’

Obras da arena poliesportiva começaram em abril

Maysa Polcri

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 06:00

Projeto da Arena Multiuso, na Boca do Rio Crédito: Divulgação

A construção da Arena Multiuso em Salvador, que terá capacidade para mais 12 mil pessoas, tem provocado interesse dos administradores do Centro de Convenções Salvador (CCS). A empresa francesa GL events, que gere o equipamento, planeja concorrer na licitação para operar a arena poliesportiva. Para Ludovic Moulin, diretor-geral do CCS, a capital baiana terá uma oportunidade única de integrar os dois espaços e concorrer com São Paulo na disputa por eventos.

As obras da Arena Multiuso foram iniciadas, pela prefeitura de Salvador, em abril deste ano e a previsão é que a entrega seja feita em 2026. O prazo pode parecer distante, mas já desperta interesse de empresas internacionais. Para administrar o equipamento, localizado na Boca do Rio, será feita uma concessão, via licitação, de acordo com a SalvadorPar - empresa de economia mista que integra a administração pública indireta da capital.

A arena integrará o Parque dos Ventos, localizado a 200 metros do Centro de Convenções Salvador. O diretor-geral do CCS enxerga a chance de unificar os serviços. “Nosso grupo vai analisar a licitação e vamos ver se está dentro das condições aceitáveis para depositar uma proposta. Salvador terá uma oportunidade única de ter um complexo”, explica. O investimento para a construção será de R$ 163 milhões,

Segundo a prefeitura, a Arena Multiuso terá capacidade para 12 mil pessoas no modo show e, no modo esporte, para até 7,5 mil visitantes. Ludovic Moulin prevê a integração de eventos que sejam realizados no CCS e na arena simultaneamente. Caso a operação se concretize, o negócio será similar à concessão do complexo Riocentro, que também é gerido pela GL events no Rio de Janeiro.

“Os eventos buscam, cada vez mais, a experiência. Juntar uma arena e um centro de convenções é muito interessante porque um congresso, por exemplo, pode fazer a cerimônia de abertura ou encerramento na arena. Se ganharmos a licitação, vamos poder ampliar a captar eventos maiores”, diz.

O diretor avalia que a concessão poderá ampliar o potencial do turismo de negócios em Salvador. Na baixa temporada, o segmento representa 40% da movimentação de turistas na capital, segundo a Federação Baiana de Turismo e Hospitalidade (Fetur).