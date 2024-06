'Enquanto não incluem o recorte racial na mesa, apenas um grupo avança', analisa Fayda Belo

A violência de gênero, que vitima mulheres todos os dias no país, alcançou números alarmantes na Bahia no ano passado, quando o estado registrou 129 assassinatos de mulheres e 70 feminicídios, de acordo com o boletim Elas Vivem: Liberdade de Ser e Viver, relatório elaborado pela Rede de Observatórios da Segurança, com base em informações de oito estados do Brasil, dentre eles a Bahia, e divulgado no início de março deste ano. Outro estudo, fruto da pesquisa O Papel da Arma de Fogo na Violência Contra a Mulher, realizado pelo Instituto Sou da Paz, também revelou, à época, que o estado registrou a taxa de 4,1 mortes de mulheres negras por arma de fogo a cada 100 mil habitantes em 2023. O valor é duas maior do que a taxa de mortes de mulheres não negras, que é de 1,9.