Entenda como vai funcionar o trânsito após mudança na Avenida Tancredo Neves

Uma das maiores queixas dos motoristas que circulam em Salvador é o engarrafamento na região da Avenida Tancredo Neves, no bairro Caminho das Árvores. Para melhorar o tráfego na região, foi inaugurada, na manhã desta quinta-feira (23), uma nova ligação de mão dupla entre as Avenidas Luís Viana Filho (Paralela) e Tancredo Neves. O novo pontilhão da Rua Marcos Freire, em frente a loja Tend Tudo, permite que os motoristas que estejam na região do Centro Médico Iguatemi e restaurante Barbacoa, por exemplo, retornem até a Avenida Paralela. Basta acessar a Rua Alceu Amoroso Lima e, em seguida, a nova via. Não será mais necessário contornar o Shopping Salvador e passar pelo Hospital Sarah, o que vai garantir uma economia de tempo de até 60% .

“A via não é grande, mas tem uma enorme importância. Quem estiver no miolo da Tancredo Neves não vai mais precisar dar a volta no Hospital Sarah, o que demanda tempo. Agora, quem estiver na região e no Salvador Shopping poderá sair, pela Rua Alceu Amoroso Lima, pegar a Rua Marcos Freire, no contra-fluxo, e sair na Paralela”, explica Fabrizzio Muller, secretário de Mobilidade de Salvador.