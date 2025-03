LUTO

Enterro da dentista baleada durante tiroteio será nesta segunda (24) e família faz pedido: 'todos de branco'

Dentista morreu após 9 dias internada

O enterro da dentista Larissa Azevedo Pinheiro, 28 anos, será realizado nesta segunda-feira (24), em Itamari, no interior da Bahia. A jovem faleceu neste sábado (22), em Salvador, após ser baleada durante um tiroteio na Avenida Paralela, no dia 14 de março. >

Larissa foi levada para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Roberto Santos após ser atingida no tórax e ter o pulmão perfurado durante um tiroteio na Avenida Paralela, no dia 14 de março. Ela passou por uma cirurgia de mais de 2 horas após o disparo, mas o estado de saúde era considerado gravíssimo. Ela chegou desacordada ao hospital e perdeu uma grande quantidade de sangue.>