OPORTUNIDADE

Escola baiana oferece 375 bolsas integrais para estudantes do ensino médio

Um processo seletivo do Serviço Social da Indústria (Sesi) oferece 375 bolsas de estudo para o 1º ano do ensino médio das escolas da instituição em 2025. Para participar, o estudante deve estar concluindo o 9º ano do ensino fundamental e ter renda líquida familiar de até 2,5 salários-mínimos.

A prova será realizada no dia 24 de novembro e será composta por 45 questões objetivas, além da redação. A inscrição deverá ser feita pela internet, através dos sites www.escolasesiba.com.br e www.rhsconsult.com.br. Os detalhes do edital, bem como os cursos técnicos que serão ofertados, poderão ser consultados nas páginas.

As bolsas serão integrais e as vagas são exclusivas para o ingresso na Formação Técnica e Profissional da instituição. O processo abrange todas as unidades da Escola SESI em Salvador e no interior do estado.