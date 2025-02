REDE ESTADUAL

Escolas estaduais têm até dia 14 para discutir aplicação da Lei do Celular

Unidades devem enviar comunicado às famílias, instalar placas e distribuir panfletos informativos sobre a legislação

As escolas da rede estadual têm até esta segunda-feira (10) para entregar um comunicado padronizado aos pais e responsáveis sobre a chamada Lei do Celular, que restringe o uso dos aparelhos nas unidades. Além do comunicado, elas devem instalar placas e distribuir panfletos informativos sobre a legislação. >

As escolas também deverão distribuir cartilhas às famílias até o dia 14 de fevereiro e realizar reuniões com o colegiado, estudantes e familiares para discutir a aplicação da lei.>

O objetivo da Secretaria Estadual de Educação (SEC) é que a comunicação com as famílias seja intensificada de forma contínua, para fortalecer o vínculo entre a escola e as famílias. Serão promovidos ainda espaços de sociabilidade no intuito de envolver a comunidade escolar. >