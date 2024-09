CRIME

Esposa diz que turista que desapareceu na Bahia estava 'radiante': 'Falava que ia conhecer as praias'

A esposa de Vitor Benites Teixeira, de 28 anos, que desapareceu em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, diz que ainda tem esperança de que ele seja encontrado com vida e desabafou que vive momentos de sofrimento com os filhos do casal. Em entrevista à TV Santa Cruz, Thaynara Benites diz que Vitor estava animado com a viagem para a Bahia, que marcou a primeira vez em que ele pegou um avião.