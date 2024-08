CRIME EM SALVADOR

'Está sendo muito triste', desabafa tio de bebê morta a facadas no Centro Histórico

A pequena Ágatha Sophia Santana, de sete meses, foi sepultada na tarde desta segunda-feira (26) no Cemitério Municipal de Brotas, em Salvador. A bebê foi morta a facadas enquanto estava no colo da mãe , no Terreiro de Jesus, na região do Centro Histórico. Familiares, amigos e vizinhos da família acompanharam o velório.

Em depoimento à polícia, Jamilie contou que a filha dormia no colo quando uma mulher - identificada como Rosimeire Santos de Jesus, de 43 anos - avançou em sua direção e, com uma faca de tratar carne, com um cabo branco, desferiu um golpe em sua dizendo, "A, É VOCÊ, NÉ?". Ao recuar, a faca acabou golpeando a neném e a atingiu no pescoço, do lado direito.