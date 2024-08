GATOS

Três estabelecimentos de Itapuã furtam energia suficiente para manter 400 casas

É a segunda operação de combate ao furto de energia em estabelecimentos comerciais da região em 15 dias

Da Redação

Publicado em 8 de agosto de 2024 às 17:11

Irregularidades foram descobertas pela Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação

Um hotel, um restaurante e uma loja de conveniência, localizados no bairro de Itapuã, em Salvador, foram flagrados realizando ligações clandestinas na tarde da última quarta-feira (7). A distribuidora estima que a energia recuperada na ação foi de 25 mil quilowatts-hora, suficiente para abastecer 400 residências durante 15 dias. O flagrante foi pela Neoenergia Coelba em parceria com a Polícia Militar.

As unidades foram previamente mapeadas pelos profissionais da Neoenergia Coelba após o consumo faturado não corresponder com as atividades exercidas. A distribuidora encaminhou equipes aos locais, que ficam próximos à orla, e identificaram as fraudes.

Os estabelecimentos estavam com um desvio de energia embutido na calçada, representando risco de segurança para a população. Os proprietários não estavam no local no momento da operação e serão alvo de queixa crime da Coelba para adoção das medidas cabíveis.

“Esta é a segunda operação de combate ao furto de energia em estabelecimentos comerciais que realizamos em Itapuã em cerca de 15 dias e novamente encontramos fraudes elaboradas nos locais”, relatou o gerente da Receita da Neoenergia Coelba, Madson Melo.

Em julho, um restaurante na beira-mar de Itapuã foi flagrado com uma ligação clandestina que seria suficiente para abastecer 300 residências durante 15 dias. “Nós chegamos até os estabelecimentos, que são de grande porte, devido ao esforço das equipes e avanço das tecnologias utilizadas para identificar fraudes. Seguiremos atuando firme para combater o furto de energia em toda a Bahia”, explicou o coordenador da operação e técnico especialista da distribuidora, Daniel Fonseca.

Crime e denúncias

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. Por isso é importante a denúncia de fraudes e furtos de energia.