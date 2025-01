MOBILIDADE

Estações lotam após metrô apresentar falha de energia em horário de pico

Segundo a CCR Metrô Bahia, ainda não há previsão para a conclusão do reparo

As estações de metrô ficaram mais lotadas que o habitual no horário de pico na capital baiana nesta terça-feira (21). O sistema metroviário sofreu uma falha de energia na Linha 1 no fim da tarde, o que aumentou o tempo de espera dos usuários no serviço. Em meio ao tumulto, uma pessoa chegou a desmaiar no empurra-empurra.