Estudantes da Ufba organizam cerimônia para homenagear cadáver

Última cerimônia foi realizada no ano passado. Crédito: Reprodução

Homenagear aquelas pessoas que doaram seus corpos para fins de estudo. Esse é o objetivo da Cerimônia de Homenagem ao Cadáver, que será realizada pela terceira vez no campus do Canela da Universidade Federal da Bahia (Ufba), na quinta-feira (16), às 18h30. O evento é aberto ao público e terá a participação de líderes religiosos, familiares de doadores e integrantes do Programa de Doação de Corpos da universidade.



A cerimônia, além de ser uma forma de homenagear aquelas pessoas que tomaram a decisão de doar corpos para a universidade, busca conscientizar sobre a importância da doação. A escassez de cadáveres nos cursos de saúde é um desafio para instituições baianas, que têm até 165 alunos para apenas um corpo disponível para estudo.

“É um agradecimento a todos os doadores do nosso Programa de Doação ‘Transcendendo além da vida’. Estarão presentes representantes de diferentes religiões que vão comentar a respeito do ato de doar em cada uma delas”, explica Telma Masuko, coordenadora do Programa de Doação de Corpo da Ufba. Também serão realizadas intervenções artísticas e entrega de flores.

A iniciativa é organizada pela Disciplina de Anatomia Humana do Departamento de Biomorfologia do Instituto de Ciências da Saúde (ICS) da Ufba. “Os corpos também são fontes de inspiração e respeito para os futuros profissionais de saúde, que aprendem a valorizar a vida e a morte”, afirma Alisson Braga, estudante do 5º semestre do curso de Medicina.