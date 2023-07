Estudantes pulam muro de escola em Salvador e fogem após briga

Quatro estudantes pularam o muro do Colégio Estadual Vale dos Lagos, em Salvador, e fugiram após uma briga entre si nesta terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 15h, agentes da 50ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar uma denúncia de invasão a uma instituição de ensino localizada no bairro de Vale dos Lagos.



"No local, os militares foram informados, pelo diretor, de que quatro alunos haviam se desentendido e, após a confusão, pularam o muro da escola e fugiram. Rondas foram realizadas pela região, porém os estudantes não foram encontrados", diz um trecho da nota emitida pela PM.