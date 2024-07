CRIME

Ex-lutador é preso por agressão a idoso em Feira de Santana

O mandado foi expedido pela Vara de Execuções Penais de Feira de Santana, no último dia 14. De posse da determinação judicial, equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana) e da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Catti-Sertão) localizaram o acusado – que também já tinha descumprido uma intimação.

Na ocasião do crime, o autor, que era peso-pesado quando em atividade, discutiu com o idoso. A vítima tinha uma barraca de artesanato próximo à academia do autor e, durante as agressões, os dois caíram por cima da estrutura – o que intensificou as lesões sofridas.