EXONERAÇÃO

Ex-subcomandante da Polícia Militar se aposenta com remuneração de R$ 35 mil

Aposentadoria foi detalhada no Diário Oficial da última terça-feira (6)

O ex-subcomandante da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), coronel Nilton Cezar Machado Espíndola, foi transferido para a reserva remunerada da corporação – trâmite que oficializa a aposentadoria dos agentes militares. De acordo com a edição do Diário Oficial do Estado da Bahia da última terça-feira (6), ele vai passar a receber R$ 35.144,77 por mês de remuneração. >