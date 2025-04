NOVIDADE

Ex-TV Bahia lança empresa de publicidade em Salvador

Pablo Vasconcelos foi demitido da emissora em fevereiro

"SOTAQUE é presença, identidade, jeito de falar e se expressar. Esse é o DNA do nosso negócio: comunicação com personalidade, naturalidade e afeto! Pode chegar e falar. Aqui, todo sotaque é lindo e bem-vindo", diz texto do anúncio da empresa, feito no Instagram. >