CRIME

Execução de casal dentro de casa em Periperi tinha gerente do Bonde do Maluco como alvo

Polícia reforçou buscas por líder da facção na área

O ataque que deixou um casal morto dentro da própria casa, na Rua da Jaqueira, em Periperi, tinha um alvo específico: Júlio César Dias dos Santos, 23 anos. Beatriz Santos Silva, 30, que estava no imóvel com ele na madrugada da sexta-feira (22), acabou sendo um ‘efeito colateral’ dos tiros deflagrados. Isso porque, de acordo com informações de um policial da área, Júlio era gerente de uma boca de fumo da facção do Bonde do Maluco (BDM) no local. >