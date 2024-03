Feira de Santana

'Exemplo para colegas': morte de PM mobiliza 40 colegas em porta de hospital

A porta do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) ficou lotada na noite de terça-feira (12). Por lá, além das macas e funcionários já comuns no espaço, viaturas e agentes das forças policiais de Feira de Santana se reuniram para ter informações sobre o estado de saúde do policial militar Marcos Alan Magalhães Vicente, 46 anos, que morreu em latrocínio dentro do próprio condomínio. Ao menos 40 policiais apareceram na unidade durante a noite, de acordo com uma fonte da polícia da cidade.