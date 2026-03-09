INTERNACIONAL

Facções que atuam na Bahia devem ser classificadas como terroristas pelos EUA

Entenda o que muda com a classificação

Publicado em 9 de março de 2026 às 17:40

As facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), ambas com atuação na Bahia, deverão ser classificadas como terroristas pelos Estados Unidos. A caracterização abre caminho para a legislação norte-americana, que prevê mecanismos para intervenção, como uso de força militar e operações unilaterais.

A informação de que os Estados Unidos estão próximos de classificar os grupos criminosos como terroristas foi divulgada pela colunista do UOL Mariana Sanches. O governo brasileiro é contra a medida e argumenta que as facções não possuem motivações ideológicas, como acontece com os terroristas.

O governo Trump classificou, em novembro do ano passado, como organização terrorista o Cartel de los Soles, organização venezuelana que os EUA dizem ser chefiada pelo então presidente Nicolás Maduro. Atualmente, Maduro segue preso nos Estado Unidos após intervenção norte-americana no país.

Para receber a designação de Organização Terrorista Estrangeira (FTO), é preciso que os grupos criminosos cumpram alguns critérios, segundo o Departamento de Estado dos EUA. Entre eles estão: ser uma organização internacional, estar engajado em atividade terrorista e representar ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos.