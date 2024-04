SAIU DE CASA EM CAMAÇARI

Família busca por comerciante de 69 anos que está desaparecida há uma semana

Segundo um familiar, Maria Helena Neco Kramer estava vestida com uma calça jeans e uma camisa branca no dia que desapareceu

Uma comerciante de 69 anos desapareceu há uma semana após sair de casa em Camaçari, por volta das 5h, em um carro Strada, de cor branca. Maria Helena Neco Kramer foi vista pela última vez na terça-feira (26) saindo do condomínio Praia de Itacimirim, bairro Nascente do Capivara.

“A gente recebeu informações de que o carro dela foi flagrado em Mosqueiro, no sentido de Aracaju. Não sabemos o motivo dessa saída, tentamos ligar e ela não estava atendendo”, disse o enteado de Maria Helena, Alyson Bahia.

Ainda segundo o familiar, a comerciante estava vestida com uma calça jeans e uma camisa branca no dia que desapareceu. Um Boletim de Ocorrência foi aberto em uma delegacia de Camaçari.

A família também informou que teve acesso a um B.O aberto por Maria Helena em Recife, na última sexta-feira (29). No Boletim de Ocorrência, a comerciante alega ter sido roubada. Os familiares, no entanto, ainda não conseguiu contato com Maria Helena.