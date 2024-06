SALVADOR

Famílias se despedem de vítimas de acidente de moto na Suburbana

Vestindo camisas com os dizeres “sempre em nossos corações”, família e amigos de Mateus Santos de Almeida, 24 anos, se despediram dele na tarde desta quarta-feira (26). O motociclista foi uma das vítimas do acidente de moto que resultou em duas mortes na Avenida Suburbana na madrugada de terça-feira (25) .

O jovem foi enterrado no Cemitério Municipal de Plataforma. Na capela repleta de entes queridos, eles prestaram homenagens emocionadas ao jovem, em forma de canções e depoimentos.

Na madrugada do dia 25, a faxineira Maria de Fátima da Conceição, 32 anos, tentava atravessar a avenida quando foi atropelada por Mateus, que perdeu o controle da moto. A namorada dele estava na garupa e foi levada para o Hospital do Subúrbio, onde segue internada. O acidente aconteceu na altura do bairro de Coutos, sentido Calçada.