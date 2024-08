LUTO NA ARTE

Famoso designer gráfico de Salvador é encontrado morto; polícia investiga

O designer gráfico Luciano Robatto, de 58 anos, foi encontrado morto no bairro Cabula VI, em Salvador, na quinta-feira (15). Segundo amigos, o artista foi localizado sem vida perto do próprio carro e com sinais de enforcamento.

A Polícia Civil confirmou que a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga autoria, motivação e circunstâncias do crime. A corporação também esclareceu que o veículo estava no Conjunto Alvoredo, mas não deu mais detalhes. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e as guias para remoção e perícia foram expedidas.