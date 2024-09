EM CHAMAS

Feira de Santana registra dois incêndios durante madrugada

O município de Feira de Santana, no centro norte do estado, registrou dois incêndios nesta sexta-feira (13). Quize bombeiros foram enviados para conter as chamas na Avenida Tertuliano Carneiro, na região do Centro, e na Avenida Rio de Janeiro, nas imediações de Pedra do Descanso.

Segundo o Corpo de Bombeiros do 2° Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), as equipes foram acionados por volta das 2h15 para uma ocorrência de incêndio em um galpão na Avenida Rio de Janeiro. Logo na sequência, houve um acionamento para outra ocorrência de incêndio na Avenida Tertuliano Carneiro.

"As equipes continuam fazendo o rescaldo nesse galpão, revirando e resfriando o material por baixo da estrutura que colapsou. Estamos com 15 bombeiros atuando no local, além de uma viatura de combate a incêndio com capacidade de quatro mil litros de água e outras duas com capacidade de 12 mil litros de água e um carro-pipa do 35 BEIC", explicou o tenente coronel BM Adriano Bertolino.