Feira de Santana terá mais um dia D de vacinação neste sábado (15)

Com o objetivo de facilitar o acesso à proteção contra diversas doenças, Feira de Santana terá mais um dia D de vacinação neste sábado (15). De 7h às 13h, 24 unidades de saúde estarão abertas para imunizar contra a paralisia infantil e fazer atualização do calendário vacinal.

Para receber as doses, é necessário apresentar documento de identidade com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e caderneta de vacina. É importante destacar que a aplicação em crianças e adolescentes só é feita mediante a presença dos pais ou responsáveis.

Além do auditório da Secretaria Municipal de Saúde, serão pontos de vacinação as Equipes de Atenção Primária (EAP) Irmã Dulce, Cassa, Dispensário Santana, Mangabeira, Caseb I, Serraria Brasil e Subaé; as Unidades de Saúde da Família (USF) do Centro Social Urbano (CSU), Baraúnas e Caseb 2.