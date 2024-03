SAÚDE

Feira intensifica vacinação contra Influenza para trabalhadores do transporte coletivo

A vacinação contra a gripe Influenza continua sendo realizada de segunda a sexta-feira nas USFs, UBSs e no auditório da Secretaria de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) intensificou a Campanha de Vacinação contra a gripe Influenza para os grupos considerados prioritários, nesta quarta-feira (20), com a imunização de trabalhadores do transporte rodoviário coletivo e da segurança no Terminal Central.