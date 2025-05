À VENDA

Feirão reúne mais de três mil imóveis com parcelas à partir de R$ 499; confira

Saiba quem pode adquirir imóveis do Minha Casa Minha Vida

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de maio de 2025 às 12:18

Feirão vai oferecer imóveis em bairro de Salvador e na RMS Crédito: Divulgação

Quem está em busca da casa própria vai poder conferir mais de 3 mil oportunidades de compra pelo programa Minha Casa, Minha Vida, com parcelas a partir de R$ 499, durante um feirão que será realizado em Salvador. O evento começa na sexta-feira (2) e segue até o próximo domingo (4), das 9h às 21h. Durante o evento, que vai ocorrer no terceiro piso (L3) do Shopping da Bahia, serão ofertados apartamentos com 1 e 2 quartos, suíte e varanda em condomínios fechados >

Durante os três dias de evento, que é realizado em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF), os interessados terão acesso a oportunidades reais de financiamento para o primeiro imóvel, voltado à famílias com renda a partir de R$ 1.700 — e parcelas acessíveis a partir de R$ 499. O Feirão oferece vantagens exclusivas como análise de crédito na hora, financiamento garantido pelo programa “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV) e possibilidade de isenção nas taxas de documentação, que normalmente representam até 5% do valor total do imóvel.>