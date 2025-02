LIMPA NOME

Feirão: Serasa concede até 99% de desconto em dívidas

Valores podem ser parcelados em até 72x

Até o próximo dia 31 de março, cerca de 10 mil agências dos Correios farão parte do mutirão nacional de negociação de dívidas do Serasa. Junto à Febraban e mais 1.456 empresas, o Serasa vai oferecer descontos de até 99%, parcelamento de até 72x e a possibilidade de limpar o nome e aumentar a pontuação de score na hora.>

A participação no Feirão Limpa Nome é gratuita e pode ser realizada na agência do Correios Central localizada na Praça da Inglaterra, no Comércio.>

No guichê, o titular da dívida, se levar documento com foto, pode escolher quais as contas pagar e decidir se quitará à vista ou parcelará de acordo com seu orçamento.>