TRANSPORTE

Metrô de Salvador vai ampliar horário para jogo do Bahia na Libertadores

Estação Campo da Pólvora ficará aberta até mais tarde para o embarque de passageiros

O metrô de Salvador vai funcionar em horário estendido nesta terça-feira (25). Por conta do jogo entre Bahia x The Strongest pela Libertadores, o modal ficará aberto até 1h para embarque na Estação Campo da Pólvora. A partida começa às 21h30 na Arena Fonte Nova. >

As outras estações estarão disponíveis para o desembarque dos passageiros. Além de funcionar até mais tarde, o metrô vai ampliar a quantidade de viagens dos trens e reforçará o quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). >

"O Metrô é um facilitador para o torcedor que deseja chegar e sair do estádio de forma rápida e segura. O nosso foco é proporcionar a melhor experiência para os nossos clientes", afirma Pedro Mello, Gerente Executivo de Atendimento da CCR Metrô Bahia.>

Os clientes podem efetuar o pagamento da passagem direto na catraca, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos no aplicativo da Recarga Pay na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado. >