FOGO

Câmara de Vereadores funcionava sem auto de vistoria que atesta capacidade de combater incêndios

Prédio registrou incêndio n início da tarde de segunda-feira (24)

Wendel de Novais

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 09:43

Incêndio atingiu Câmara Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

O Palácio da Câmara Municipal dos Vereadores de Salvador, que pegou fogo e precisou ser evacuado no início da tarde de segunda-feira (24), funcionava sem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros Militares da Bahia. O auto é um documento que atesta a capacidade prédios de combater possíveis incêndios. Comandante do Corpo do Bombeiros, o Coronel Adson Marchesini, foi quem confirmou a informação. >

“Um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros a Câmara não tinha. O que ela tinha um projeto, que foi aprovado, e faltava agora fazer a execução desse projeto e, enquanto isso, não tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. que verifica as condições do prédio no tocante ao combate ao incêndio”, conta Marchesini. >

A Cãmara dos Vereadores foi procurada para responder sobre a ausência do documento, mas não retornou até a publicação desta matéria. O comandante do Corpo de Bombeiros explica que, para expedir o auto de vistoria, é feita uma avaliação do prédio, bem como o seu tamanho e material utilizado em sua construção, para realizar exigências de adaptação para combate ao fogo. >

“A gente avalia seu projeto, aprova seu projeto e você executa aquele projeto. Após a execução daquele projeto, o Corpo de Bombeiros retorna, faz uma vistoria, aprova a execução daquele projeto e lhe dá um documento dizendo que o seu prédio está em condições tranquilas na prevenção do incêndio, o que não é o caso da Câmara”, completa o Coronel. >