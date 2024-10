AGRO

Fenagro 2024 terá programação infantil especial

Evento proporcionará brincadeiras com animais de pequeno porte, passeios de pônei e parque para crianças

A Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro) retornará a Salvador com sua 33ª edição, e uma programação especial para as crianças. O evento acontecerá de 28 de novembro a 8 de dezembro, no Parque de Exposições.