Ferry-Boat terá cinco barcos em funcionamento durante feriado de Corpus Christi

As travessias entre Salvador e Ilha de Itaparica por meio do Sistema Ferry-Boat, administrado pela Internacional Travessias Salvador (ITS), no período do feriado de Corpus Christi contarão com cinco barcos a partir desta quarta-feira (29). A estimativa é que haja um aumento de 3% no fluxo dos terminais São Joaquim e Bom Despacho para este período, em comparação ao mesmo feriado ano passado. Anna Nery, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Pinheiro e Zumbi dos Palmares vão funcionar até a segunda-feira (3).