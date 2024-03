FERIADO

Ferry-boat terá movimento 5% maior que 2023 durante feriado da Semana Santa, estima ITS

Em 2023, foram transportados na data aproximadamente 94 mil pessoas e 14 mil veículos

Publicado em 27 de março de 2024 às 15:50

Ferry terá operação especial Crédito: Rodrigo Mantoan

A Internacional Travessias Salvador (ITS), empresa que administra o sistema ferry-boat, prepara operação especial para o feriado da Semana Santa, a partir desta quarta-feira (27), até a próxima terça-feira (2). Para o período, é esperado um aumento de 5% em relação ao fluxo registrado no ano passado. Em 2023, foram transportados na data aproximadamente 94 mil pessoas e 14 mil veículos.

Durante o feriado, a empresa contará com cinco embarcações: Anna Nery, Maria Bethânia, Pinheiro, Zumbi dos Palmares e Rio Paraguaçu. Para atender à demanda, a ITS reforçou todas as equipes de trabalho, com especial atenção a áreas como atendimento e orientação ao cliente, limpeza e segurança.

Foram disponibilizadas 700 horas extras do serviço de Hora Marcada, distribuídas entre os dois terminais, São Joaquim e Bom Despacho.

Agendamento através do SAC Digital

Os usuários também podem utilizar o agendamento para transporte de veículos pelo SAC Digital (sacdigital.ba.gov.br). Nesta modalidade de agendamento não é necessário efetuar o pagamento antecipado e também não há taxa de serviço.

Os horários regulares de saída são de hora em hora, das 5h às 23h30, de segunda a sábado, e das 06h às 23h30, domingos e feriados. Durante a operação especial, saídas extras vão ocorrer ao longo do dia, sempre de acordo com a demanda, e respeitando a disponibilidade dos barcos e os períodos de manutenção obrigatória, preventiva ou corretiva, que venham a ocorrer.

Recarga Ferrycard

A recarga Ferrycard no período será mantida em guichê especial, obedecendo à fila de entrada do usuário no portão de acesso ao serviço. O setor de troca/entrega de cartões estará funcionamento de segunda a sexta, das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 17h. Não funciona sábados, domingos e feriados.

Suspensão de embarque de caminhões